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ABD'nin müttefiklere mesajı ortaya çıktı: İran'a saldırı planımız yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müttefik ülkelere şimdilik İran'a yeni saldırı başlatmayı planlamadıklarını, bunun yerine deniz ablukası ve yeni yaptırımlar gibi baskı araçlarına odaklandıklarını bildirdi.

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ABD'nin müttefiklere mesajı ortaya çıktı: İran'a saldırı planımız yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son günlerde müttefik ülkelerin mevkidaşlarına yaptığı görüşmelerde, Washington yönetiminin İran'a yönelik yeni saldırı başlatmayı "şimdilik" planlamadığını iletti. Axios'un Amerikalı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rubio, bu aşamada büyük ölçekli çatışmalara dönülmesinin öngörülmediğini ancak İran'ın ilk hamleyi yapması durumunda saldırı ihtimalinin dışlanmadığını belirtti.

ABD'DEN BASKI POLİTİKASI

Rubio, yönetimin İran'a yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini ve bu hafta açıklanan yeni yaptırımlarla ekonomik baskıyı artıracağını ifade etti. ABD'li bir yetkili, bu politikasının en azından ara seçimlere kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GELİŞMELER

Yönetim yetkilileri, Hürmüz Boğazı'nın büyük bölümünde mayın temizleme çalışmalarının tamamlanması ve tanker trafiğindeki artışın İran'ın pazarlık gücünü önemli ölçüde azalttığını savundu. Bu durumun, Tahran yönetiminin bölgedeki etkisini sınırladığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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