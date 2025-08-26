AB'den İsrail açıklaması!

AB Komisyonu Sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıları kınadı.

Anouni, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Dün Gazze'de İsrail'in Nasser Hastanesi’ni hedef alan saldırısı sonucu beşi gazeteci, dördü sağlık çalışanı olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi ve en az 20 kişinin öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez. Siviller ve gazeteciler uluslararası hukuk kapsamında korunmalıdır. AB, İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi ve bu saldırıların soruşturulmasını sağlaması yönündeki çağrısını yinelerken, İsrail makamlarının kapsamlı bir soruşturma yürütüleceği yönündeki açıklamasını not etmektedir. Bu çatışmada çok fazla can kaybı yaşanmıştır. AB, kurbanların aileleriyle, gazetecilik camiasıyla ve en ağır bedeli ödemeye devam eden Gazze'deki tüm sivillerle dayanışma içindedir.