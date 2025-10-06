AB'nin en üst düzey diplomatı Kaja Kallas AB'nin Trump'ın “Barış Kurulu”na katılmak isteyip istemediği sorulduğunda. gazetecilere "Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi için oluşturduğu geçiş dönemi yönetiminde rol almak istiyor. Avrupa'nın büyük bir rolü olduğunu düşünüyoruz ve biz de bu sürece dahil olmalıyız” dedi.

GAZZE PLANINA DESTEK VERMİŞLERDİ

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı 20 maddelik barış planını da desteklerini açıklamış, sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Başkan Trump'ın Gazze planı, kalıcı barış için bir fırsattır. Savaşı sona erdirmek için en iyi acil fırsatı sunmaktadır. AB, planın başarıya ulaşması için yardıma hazırdır. İsrail planı imzalamıştır.

Hamas da şimdi, rehinelerin derhal serbest bırakılmasıyla başlayarak, gecikmeden planı kabul etmelidir."

Trump'tan Gazze görüşmeleri açıklaması