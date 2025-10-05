ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze'deki iktidarını ve kontrolünü bırakmayı reddetmesi halinde “tamamen yok edileceğini” söyledi. Bu açıklama, Trump'ın önerdiği ateşkes planını ilerletmek için sürdürdüğü çabaların ortasında geldi.

Trump, dün CNN muhabiri Jake Tapper'ın Hamas'ın iktidarda kalmakta ısrar etmesi halinde ne olacağı sorusuna “Tamamen yok edilecek!” yanıtını verdi.

Hamas’ın planı fiilen reddettiği yönündeki tartışmalara ilişkin bir soruya cevap veren Trump, “Öğreneceğiz. Sadece zaman gösterecek!!!” diye yanıt verdi.

'YAKINDA NETLİK BEKLİYORUM'

Başkan, Hamas'ın barışa gerçekten bağlı olup olmadığı konusunda “yakında” netlik beklediğini söyledi.

ABD'den Hamas'la anlaşma açıklaması

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki bombardıman kampanyasını sona erdirmeye ve başkanın daha geniş vizyonunu desteklemeye tamamen hazır olup olmadığı sorulduğunda Trump, “Evet, Bibi” dedi.

Trump, ateşkes önerisinin gerçeğe dönüşeceğini umduğunu ekledi ve bunu başarmak için çok çalıştığını vurguladı.

İSRAİL BOMBARDIMANI SÜRÜYOR

Trump'ın bu açıklamalarına karşın, İsrail, Gazze'deki soykırımı kapsamındaki bombalamayı durdurmayı kabul etmesinin ardından onlarca Filistinliyi öldürdü. Bölgede bombardıman sürüyor.

Trump'ın açıklaması şöyle: