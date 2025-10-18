ABD'den Tel Aviv'e kritik ziyaret: Nedeni belli oldu

Yayınlanma:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına ilişkin planın ikinci aşamasına geçişi görüşmek üzere 20 Ekim Pazartesi günü İsrail’i ziyaret edeceği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın, Gazze’deki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik planın ikinci aşamasını görüşmek üzere 20 Ekim Pazartesi günü İsrail’e gitmesi bekleniyor.

İsrail’in Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre Vance, İsrailli üst düzey yetkililerle yapacağı temaslarda “Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine ilişkin anlaşmanın ilk aşamasının tamamlanması ve ikinci aşamaya geçilmesi” konularını ele alacak. Görüşmelerde ayrıca rehinelerin cenazelerinin iadesi meselesinin de gündemde olacağı bildirildi.

İKİNCİ AŞAMAYA MI GEÇİLİYOR?

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, hafta içinde yayımladığı haberinde, Trump planı'nın ikinci aşamasına dair tartışmaların başladığını duyurmuştu. Haberde, bu aşamanın İsrail ordusunun kademeli olarak çekilmesini, Gazze’de alternatif bir yönetim kurulmasını ve Hamas’ın silahsızlandırılmasını kapsadığı ifade edilmişti.

GÖRÜŞMENİN NEDENİ BELLİ OLDU

Bir diğer İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Vance’ın ziyaretinin, Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un bölgeye dönüşüyle aynı döneme denk geldiğini yazdı. Gazeteye göre, yapılacak görüşmelerin odağında anlaşmanın uygulanması ve rehinelerin cenazelerinin iadesi bulunacak.

Witkoff’a yakın kaynaklar ise temsilcinin süreci “yakından izlediğini” ve “Gazze’de öldürülen ABD vatandaşlarının da aralarında bulunduğu cenazelerinin iadesinden vazgeçmeyeceğini” ifade etti

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

