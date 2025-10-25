ABD’den Kim Jong-Un ve Trump görüşmesi açıklaması

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump'ın önümüzdeki Asya gezisinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamadığı ancak Beyaz Saray'ın Trump'ın gelecekteki görüşmelere açık olduğu yönündeki tutumunu sürdürdüğü bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta planlanan Asya gezisi kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi planlamadığı bildirildi.

ABD’Lİ YETKİLİ BİLDİRDİ

Seul merkezli Yonhap ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir ABD'li üst düzey yetkili, Trump'ın Güney Kore'ye yapacağı ziyarette Kuzey Kore lideriyle bir buluşma planlanmadığını teyit etti.

BEYAZ SARAY YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Yetkili, Trump'ın Kuzey Kore ile Güney Kore'yi ayıran silahsızlandırılmış bölgede (DMZ) olası bir görüşmeye dair iddiaları da reddetti. "ABD Başkanı elbette gelecekte Kim Jong-un ile görüşme isteğini dile getirdi ancak bu ziyaretin programında böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada ise Trump'ın Kim ile "ön koşulsuz şekilde görüşmeye açık olduğu" vurgulanmıştı.

TRUMP’IN ASYA ZİYARETİ

Trump'ın 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik Ortaklığı (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bu ülkeyi ziyaret etmesi bekleniyor. İki lider daha önce 2018 ve 2019 yıllarında üç kez bir araya gelmiş, bu görüşmeler Singapur, Vietnam ve Kuzey-Güney Kore sınırındaki Panmunjom köyünde gerçekleşmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dünya
