ABD’deki sigorta patronu cinayetinde yeni gelişme

Luigi Mangione, ABD’de sabah saatlerinde, duruşma öncesi taleplerin görüşülmesi için Manhattan Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Düzinelerce basın mensubu ve halk, mahkeme salonunu doldurdu.

Mangione'nin avukatları, paralel davaların çifte yargılama anlamına geldiğini savunarak eyalet suçlamalarının tamamen reddedilmesi için mücadele ediyordu. Yargıç Gregory Carro salı günü yazılı kararında bu talebi reddetti.

TERÖR SUÇLAMASI DÜŞTÜ

Savunma, terör suçlamalarının uygulanamayacağını savunarak bunların düşürülmesini de talep etmişti. Ancak savcılar, Mangione'nin niyetinin “genel halka şiddet içeren bir sosyal ve siyasi mesaj vermek” olduğunu iddia etti.

Yargıç, terör suçlamalarının her ikisinin de yasal olarak yetersiz olduğunu belirterek savcıların talebinin reddedilmesine karar verdi.

DURUŞMALAR 1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Savunma ayrıca, arama emri olmadan elde edildiğini iddia ederek, sırt çantasındaki silah ve defter gibi delillerin reddedilmesini istedi. Savcılar bu iddiaları reddederek, yargıçtan Mangione'nin avukatlarına delilik savunması yapıp yapmayacaklarını veya psikiyatrik delil sunup sunmayacaklarını söylemelerini talep etti.

Yargıç bu konularda ise kararını vermedi, ancak davanın duruşmalarının 1 Aralık'ta başlayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU

Mangione, geçen aralık ayında Manhattan'daki bir otelin önünde, Thompson'ı öldürmesinin ardından hem eyalet hem de federal suçlamalarla karşı karşıya kaldı. 11 eyalet suçlaması arasında cinayet ve terörizm yer alırken, federal suçlamaların ölüm cezası ile sonuçlanma ihtimali bulunuyor. Mangione ise suçsuz olduğunu iddia etti.

‘KİMSEYLE ÇALIŞMADIM’

Mangione, cinayetin ardından bulunan bir mektubunda, ABD’de sigorta şirketlerinin halkı sömürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Federallere, bunu kısa keseceğim, çünkü ülkemiz için yaptığınız işleri gerçekten takdir ediyorum. Sizi uzun bir soruşturmadan kurtarmak için, kimseyle çalışmadığımı açıkça belirtiyorum. Oldukça basitti aslında: biraz temel sosyal mühendislik, basit bir CAD çalışması ve bolca sabır. Eğer yanımda telli bir defter bulduysanız, içinde bazı dağınık notlar ve yapılacaklar listeleri var, olayın özünü az çok açıklar. Kullandığım teknoloji büyük ölçüde kilitli, çünkü mühendislik alanında çalışıyorum — yani oradan pek bilgi çıkmaz.

‘ASALAKLAR BUNU FAZLASIYLA HAKETTİ’

Yaşattığım sıkıntı ya da travmalar için üzgünüm ama bu yapılmalıydı. Açık konuşmak gerekirse, bu asalaklar bunu fazlasıyla hak etti. Küçük bir hatırlatma: ABD, dünyanın en pahalı sağlık sistemine sahip ülkesidir ama yaşam süresi sıralamasında yaklaşık 42. sıradayız. UnitedHealthcare, ABD'nin piyasa değeri açısından Apple, Google ve Walmart'tan sonra en büyük şirketlerinden biridir. Sürekli büyüyor, büyüyor — ama bizim yaşam süremiz? Hayır, gerçek şu ki bu artmıyor. Artık çok fazla güç kazandılar ve muazzam kârlar uğruna ülkemizi sömürmeye devam ediyorlar. Çünkü Amerikan halkı, onların bunu yapmasına izin verdi.

‘GÜÇ SAVAŞI MESELESİ’