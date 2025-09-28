ABD'de vahşet! Gemiden restorana ateş açtı

Şehrin basın sözcüsü ChyAnn Ketchum, ateş açma olayının ABD saatine göre cumartesi günü saat 21:30 sularında Southport Yat Limanı'nda, Cape Fear'a yaklaşan bir tekneden American Fish Company adlı açık hava barına ateş açılmasıyla başladığını söyledi. Ketchum, Teknenin daha sonra Intracoastal Waterway'e doğru ilerlediğini belirtti.

BÖLGE İÇİN UYARI YAYIMLANDI

Şehir, Facebook sayfasında saat 22:00'den hemen önce sahil boyunca “aktif bir silahlı saldırgan olduğu” uyarısı yayınlayarak, sakinlere bu bölgeden uzak durmalarını ve evlerinde kalmalarını tavsiye etti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ketchum yaptığı açıklamada, “Saat 22:00'den kısa bir süre sonra, ABD Sahil Güvenlik, Oak Island'daki NE 55th Street'teki halka açık tekne, silahlı saldırganın tarifine uyan tek bir kişinin teknesini yüklediğini gözlemledi” dedi.

SORGUYA ALINACAK

Sözcü, “Sahil Güvenlik ekibi bu şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şu anda Oak Island Polis Departmanı tarafından gözaltında tutuluyor ve Eyalet Soruşturma Bürosu'nun yardımıyla sorgulanmak üzere Southport Polis Departmanı'na teslim edilecek” diye ekledi.