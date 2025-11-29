ABD'de tüm iltica kararları durduruldu

Yayınlanma:
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, ülkedeki tüm iltica talebi kararlarının durdurulduğunu bildirdi. Kararın gerekçesi olarak güvenlik endişeleri gösterildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, ülkenin iltica süreçlerinde önemli bir kararın alındığını duyurdu. Alınan kararla, iltica taleplerine ilişkin tüm kararların askıya alındığı bildirildi.

"AMERİKAN HALKININ GÜVENLİĞİ HER ZAMAN ÖNCE GELİR"

USCIS Direktörü Edlow, bu kararın alınma nedenini güvenlik önlemlerinin artırılması ihtiyacıyla açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Edlow, şunları kaydetti:

“USCIS, her yabancının mümkün olan en üst düzeyde incelendiğinden ve tarandığından emin olana kadar tüm iltica taleplerine yönelik kararlarını durdurmuştur. Amerikan halkının güvenliği her zaman önce gelir.”

Bu karar, ABD'de bir süredir tartışma konusu olan sığınma ve göçmenlik politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve güvenlik standartlarının artırılması sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kararın ne zamana kadar geçerli olacağına dair detaylı bir bilgi verilmedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

