ABD'de okula silahlı saldırı! 2 çocuk öldü! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentindeki bir Katolik okuluna silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırı yerel saatler saatle 10.15 civarında gerçekleşti.

Minnesota Valisi Tim Walz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini söyleyerek "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum." dedi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O'hara, düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 8 ve 10 yaşında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

O'Hara, yaralılar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğunu belirterek saldırgana ilişkin de "Bu korkak saldırıdan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdi." ifadesini kullandı.

O'Hara, okul çocuklarının kilisede ayin yaptığı sırada saldırganın binanın dışından yaklaşarak pencerelerden uzun namlulu silahla ateş etmeye başladığını söyledi.

"20'Lİ YAŞLARINDA SİYAH KIYAFETLİ"

O'Hara, "Saldırgan uzun namlulu silah, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyordu. Bu, masum çocuklara ve diğer insanlara karşı kasıtlı bir şiddet eylemiydi. Çocuklarla dolu bir kiliseye ateş açmanın katıksız zulmünü ve korkaklığını aklın kavraması kesinlikle zor." ifadelerini kullandı.

O'Hara, saldırganın 20'li yaşlarında siyah kıyafetler giymiş bir erkek olduğunu söyledi. Okulla bağlantısının olup olmadığını ve suç geçmişi hakkında henüz net bir bilgi olmadığını, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine ilişkin soruların yanıtlanması için soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

YARALI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Olayda 8 ve 10 yaşlarında 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, saldırıyı düzenleyen kişinin intihar ettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hennepin Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların acil doktoru Thomas Wyatt da yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu söyledi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Trump, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim." ifadelerini kaydetti.