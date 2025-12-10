ABD'de okul koridorunda cinayet: Bir öğrenci hayatını kaybetti

Forsyth İlçesi Şerifi Bobby Kimbrough, Salı öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, olaya karışan öğrencilerin ailelerine haber verildiğini ve şu an için bölge halkına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını açıkladı.

YETKİLİLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Olayın ardından eyalet ve yerel yetkililerden taziye mesajları yağdı. Kuzey Carolina Valisi Josh Stein, yaşananları "şok edici ve korkunç" olarak tanımlayarak, hayatını kaybeden öğrencinin ailesi ve tüm sevdikleri için dua ettiğini belirtti.

Şerif Kimbrough ise okulda görevli polisin kendilerine yaptığı çağrıyı anlatırken duygusal anlar yaşadı. "Forsyth İlçesi için üzücü bir gün daha" diyen Şerif, "Hepimizin canı yanıyor. Şu anda okul otobüsünden inip eve girmesi gereken bir çocuk, bir daha asla evine dönemeyecek. Bir aile evladını okulda yaşanan bir bıçaklama olayında kaybetti" ifadelerini kullandı.

Winston-Salem Belediye Başkanı Allen Joines da şehir adına taziyelerini ileterek, North Forsyth Lisesi topluluğunun tarifsiz bir acı içinde olduğunu vurguladı.

"ETKİLEŞİM UĞRUNA VİDEOLARI PAYLAŞMAYIN"

Winston-Salem Polis Şefi William Penn, olayı "şehrimiz için karanlık bir gün" olarak nitelendirdi. Penn, kavga anına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasına sert tepki gösterdi. Görüntüleri paylaşanları eleştiren Penn, "Lütfen yaptığınız şeyin ne kadar duyarsızca olduğunu bir düşünün. Şu an sosyal medyada etkileşim kasma veya popülerlik peşinde koşma zamanı değil" uyarısında bulundu.

"BİR EĞİTİMCİNİN EN KÖTÜ KABUSU"

Göreve yeni başlayan Bölge Eğitim Müdürü Don Phipps, yaşananların ardından North Forsyth Lisesi'nin Çarşamba günü tatil edildiğini ve okulda kriz müdahale ekibinin hazır bulunacağını duyurdu. Phipps, "Bugün bir eğitimcinin yaşayabileceği en kötü kabustur. Öğrencilerimizin canı yandığında bizim de canımız yanar; bu hissedebileceğimiz en büyük acıdır" şeklinde konuştu.

VELİLERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

Olayın ardından öğrenciler otobüslerle okuldan tahliye edilerek Lawrence Joel Gaziler Anıtı Kolezyumu'na götürüldü. Burası veliler için "aile teslim noktası" olarak belirlendi. Kolezyum önünde uzun kuyruklar oluşturan endişeli aileler, kimlik kontrolünün ardından çocuklarına kavuşabildi.

Velilerden Ebony Berry, yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Korkunçtu. Kızım bana güvende olduğunu söylese de, çocukların o anın videosunu izlemeleri ve olayın sürekli konuşulması travmayı daha da derinleştiriyor."

Bir başka veli olan Crystal Hopper ise öğrencilerin profesyonel desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Sadece bir rehber öğretmenin gelmesi yetmez, tüm çocukların ciddi bir terapi ve danışmanlık sürecinden geçmesi gerekecek" dedi.

"OĞLUMA SARILMAK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Saatler süren bekleyişin ardından çocuğuna kavuşan Hopper, "En zor kısmı orada beklemekti. İyi olduğunu gözlerimle görmem gerekiyordu. Ona sarılmak dünyalara bedeldi" ifadelerini kullandı.

Torunu okuldayken haberi alan büyükanne Hilda Foster ise, "Torunum annesini arayıp çığlık sesleri duyduğunu ve çok korktuğunu söylemiş. Bir ebeveynin okuldayken çocuğundan duymak isteyeceği en son şey budur. Dünyanın bu hale gelmesi kahredici" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Okul topluluğunun yaşadığı güven kaybına dikkat çeken veli Wayne Graham ise şunları söyledi

"Çok kötü bir şey yapan iki çocuk yüzünden tüm okulu suçlayamayız. Ancak şu anki durumda kendimi güvende hissetmiyorum."