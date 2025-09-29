ABD'de Mormon kilisesine silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kiliseye pazar ayini yapıldığı sırada silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel polis, Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ARACIYLA YANAŞIP ATEŞ AÇTI

Yapılan açıklamada, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına yanaşarak, o sırada ayine katılan insanlara ateş açtığı belirtildi.

Polis, düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kiliseye silahlı saldırı: ABD ayakta!

SALDIRI SONRASI KİLİSEDE YANGIN

Saldırının arından kilisede yangın çıktığı, bu yangın dolayısıyla ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydedildi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmek için öldürüldüğünü duyurdu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini aktardı.