Kiliseye silahlı saldırı: ABD ayakta!

"Dinler arası diyalog" girişimleri olduğu kadar "dinler arası çatışma" da ne yazık ki tarihten bu güne varlığını sürdürüyor. Çok sayıda ülkede cami, kilise ve başkaca ibadethanelere saldırı eylemleri, karşı din grupları tarafından sıkça gerçekleştiriliyor.

Bu saldırılarda çoğu zaman can kaybı yaşanırken nadiren ölümle sonuçlanmıyor. "Yetkililerin ibadethanelerdeki güvenliğe önem vermediği" tartışmaları ise kamuoyunda sıkça tartışmalara neden oluyor.

Yılbaşında kiliseye silahlı saldırı: Ey kafirler yenileceksiniz

SON İBADETHANE SALDIRISI ABD'DE

Bir silahlı saldırgan, ABD Michigan’da bulunan "Son Zaman Azizler İsa Mesih Kilisesi"ne silahlı saldırıda bulundu.

"ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR"

Polis ekipleri, saldırıca birden fazla can kaybı olduğunu aktarırken, saldırganın da vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Grand Blanc Township Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "McCandlish Yolu üzerindeki Son Zaman Azizler Kilisesi'nde aktif bir silahlı saldırgan var. Birden fazla kurban var ve saldırgan vuruldu" dedi. Tehlikenin geçtiğini açıklayan polis ekipleri, kilisenin yandığını da bildirdi.

1 ÖLÜ 9 YARALI

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını söyledi.

Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

TRUMP: ÖĞRENİLMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında açıklamada bulundu. Olayla ilgili bilgilendirildiğini kaydeden Trump, "FBI olay yerine hemen ulaştı, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü fakat öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel ise FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.