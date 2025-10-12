ABD'de helikopter kazası! Sahil otoparkına düştü

ABD'nin güney eyaletlerinden olan Kaliforniya'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 5 kişi hastanaye kaldırıldı.

ABD'DE HELİKOPTER KAZASI

Kaliforniya'da cumartesi günü yerel saatle 14.00 sıralarında bir helikopter havalandıktan kısa bir süre ülkenin en ünlü plajlarından olan Huntington Beach'e düştü.

Twins Dolphins Drive ve Beach Bulvarı arasındaki sahil otoparkına düşen helikopteri gören çevredekiler panik halinde durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Huntington Beach Polis Departmanı ve Huntington Beach İtfaiye Departmanı ekipleri kazaya müdahale etti.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Huntington Beach şehir sözcüsü yaptığı açıklamada, helikopter enkazından iki kişinin çıkarıldığını ve yerde bulunan üç kişinin de yaralandığını söyledi.

Sözcü, yaralıların tamamının civardaki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Düşen helikopterin 12 Ekim Pazar günü düzenlenmesi planlanan planlanan "Arabalar ve Helikopterler" etkinliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.