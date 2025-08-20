ABD'de göçmen olmak isteyenler dikkat! Trump yönetiminden yeni düzenleme

ABD'de göçmen olmak isteyenler dikkat! Trump yönetiminden yeni düzenleme
Yayınlanma:
ABD'de Donald Trump yönetimi, vatandaşlık ve diğer göçmenlik başvurularında "Amerika karşıtı" görüşlerin, sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere inceleneceğini açıkladı.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinden (USCIS) yapılan açıklamada, göçmenlik başvurularının değerlendirme sürecine ilişkin yeni düzenlemelerin getirildiği duyuruldu. "Amerika karşıtı faaliyetlerin veya terör örgütleriyle olası bağlantıların" bu denetimlere dahil edileceği kaydedilen açıklamada, güncellenen talimatlarda ayrıca başvuru sahiplerinin "antisemitik ideolojileri" teşvik edip etmediğinin de dikkate alınacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENECEK

Açıklamada, başvuru yapanların sosyal medya paylaşımlarının yeni ölçütler doğrultusunda inceleneceği bildirildi. Öte yandan, yeni düzenlemede "Amerika karşıtlığının" ne şekilde tanımladığına dair net bir ölçüt yer almıyor. USCIS Sözcüsü Matthew Tragesser, "ABD'nin imkanları, ülkeyi küçümseyen ve Amerikan karşıtı ideolojileri yayanlara verilmemeli" ifadesini kullandı.

SUÇLU GÖÇMENLER İÇİN 'KAMP' PEOJESİ

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Dünya
İsrail ateşkesi düşünmediğini açıkladı
İsrail ateşkesi düşünmediğini açıkladı
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır