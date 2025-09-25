ABD ve Rus savaş uçakları karşı karşıya

ABD ve Rus savaş uçakları karşı karşıya
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçaklarının dün Alaska açıklarında 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandığı belirtildi.

Rusya'ya ait savaş uçaklarından dördü ABD'ye ait hava sahası yakınlarında uçuş yaptı. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçakları da bu uçuşlara karşılık vermek için havalandı.

NORAD'ın yaptığı açıklamada Rusya'ya ait savaş uçaklarına karşı önlem alındığı bildirildi.

Açıklamada, "NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi" denildi.

Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği aktarılan açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

Açıklamada, NORAD'ın, bölgedeki uçakları tespit edip izlemek için uydular, yer tabanlı ve havadan radarlar ile savaş uçaklarından oluşan katmanlı bir savunma ağını kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

