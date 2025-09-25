Polonya Rusya'ya ‘bir daha olursa vururuz’ demişti: Arkasına Fransa'yı da aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, verdiği bir röportajda, hava sahasını ihlal eden Rus araçlarını düşüreceğini söyleyen Polonya’ya destek verdi. “NATO olarak tavizsiz olmalıyız” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 24 televizyonu ile yaptığı röportajda gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Son zamanlarda Rusya’nın NATO üyesi ülkelere yönelik hava sahası ihlallerine değinen Macron, Rusya’ya yönelik cevabın sertleştirilmesinin gerekebileceğini söyledi.

‘TAVİZ VERMEMEMİZ GEREKİYOR’

Fransız lider, Polonya’nın hava sahasına giren Rus uçak ve dronlarını vuracağını vaat etmesinin ardından Varşova yönetimine destek vererek “NATO üyeleri olarak taviz vermememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘AMERİKAN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR’

ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın Rusya'yı “kağıt kaplan” olarak nitelendirip Ukrayna'nın Moskova'nın güçlerini yenebileceğini öne sürdüğü günün ardından, bu savaşa ilişkin Washington'un “yeni bakış açısını” memnuniyetle karşıladığını kaydeden Macron’un röportajından öne çıkan başlıklar şöyle:

“Bu, Rusya'nın, ABD başkanının düşündüğünden daha zayıf ve kırılgan olduğuna dair çok net bir mesajıdır ABD, Ukrayna'nın direnme kabiliyetini ve daha fazlasını yapma konusundaki kolektif kapasitemizi gördü. Bugün, en büyük çabayı Avrupa gösteriyor. Ancak Amerikan ekipmanına ve desteğine ihtiyacımız var.”

‘ZELENSKİY BARIŞA HAZIR’

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış görüşmelerine katılmak için yeniden baskı yapılması çağrısında bulundu. Ateşkesin ulaşılabilir olup olmadığı sorulduğunda, “Zelenskiy hazır, ancak Putin barışa eskisinden daha açık olduğuna dair hiçbir işaret göstermedi” dedi.

‘RUS SINIRINA UÇAK GÖNDERDİK’

Son haftalarda Rusya'nın NATO hava sahasına yönelik ihlal iddialarına değinen Fransız cumhurbaşkanı, Moskova'yı “tüm Avrupa için istikrarı bozan bir güç” olarak nitelendirdi. NATO'nun tepkisinin “orantılı” olduğunu söyleyen Macron, Fransa'nın ittifakın doğu kanadını güçlendirmek için Polonya'ya ek Rafale savaş uçakları gönderdiğini belirtti.

“Başka ihlaller olursa, tepkimizi artırmak zorunda kalacağız” diyen Macron, ancak böyle bir hareketin “Rusya'nın çıkarına olmayacağı” uyarısında bulundu.

POLONYA’YA DESTEK

Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın ihlal eden Rus uçaklarını “vurma” sözüne destek verdiğini belirterek, NATO üyelerinin tehditlerle karşı karşıya kaldıklarında “toplu olarak taviz vermemeleri” gerektiğini vurguladı.

SIRADAKİ ALMANYA SONRA DA BİZ OLACAĞIZ

“Bugün Avrupa'nın güvenliği tehlikede” diyen Macron, “Bu nedenle, Polonya, Estonya ve Romanya'nın zayıf konumda olduğu fikrinin yerleşmesine izin veremeyiz, çünkü sıradaki Almanya ve ardından biz olacağız” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

