ABD ve İran yeniden masaya mı dönüyor? Peş peşe gelen "yeşil ışık" mesajları!

ABD ile İran arasında İslamabad’da yürütülen kritik müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik trafik hız kazandı. Pakistan, Türkiye ve Mısır öncülüğünde başlatılan arabuluculuk girişimleri, taraflardan gelen temkinli yumuşama sinyalleriyle yeni bir aşamaya taşındı.

İran tüm dünyayı böyle tehdit etti: Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın

Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Axios, müzakere kapısının tamamen kapanmadığını aktardı. IRNA’ya konuşan İranlı bir diplomat da Tahran’ın Washington ile yeniden görüşmeye açık olduğunu dile getirdi. Bölgesel kaynaklar, 21 Nisan’da sona ermesi beklenen geçici ateşkes öncesinde tarafların yeni bir müzakere turu için zamanla yarıştığını belirtiyor.

İRAN'IN NÜKLEER ALTYAPISI HEDEFTE

Sahadaki gerilim sürerken diplomasi trafiği de yoğunlaştı. Ankara, Kahire ve İslamabad hattında yürütülen temaslar, tarafların tamamen kopmasını engellemeyi hedefliyor.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı üzerinden yükselen tansiyon, sürecin en kırılgan başlığı olarak öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ablukadan sonuç alınamaması halinde askeri seçeneği gündeme alabileceği belirtilirken, olası hedefler arasında İran’ın nükleer altyapısının da yer aldığı ifade edildi.

"KAPI HENÜZ KAPANMADI"

Washington yönetimi, deniz ablukasını Tahran üzerindeki baskıyı artırmanın ana aracı olarak görürken; tarafların perde arkasında müzakereyi sürdürdüğü aktarıldı. Bölgesel bir kaynak süreci, “Kapı henüz kapanmadı. Her iki taraf da pazarlık yapıyor; burası adeta bir pazar yeri” sözleriyle özetledi.

ABD’li yetkililer, İslamabad sürecini İran için “son fırsat” olarak nitelendirirken, İran tarafı ise görüşmelerin tamamen başarısız olduğu yorumlarını reddetti. İranlı diplomat Moghadam, güven ortamının güçlenmesi halinde sürdürülebilir bir anlaşma zemininin hâlâ mümkün olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, tarafların anlaşmaya “bir parmak mesafede” olduğunu savunsa da bu iyimser tablo diğer kaynaklar tarafından temkinli karşılandı.

SÜRECİ DENİZ ABLUKASI BELİRLEYECEK

Diplomasi trafiği sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme de dikkat çekti. Netanyahu, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açık tutmayarak ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü.

Bu gelişmelerin gölgesinde CENTCOM, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının başladığını duyurdu. Açıklamada, askeri kuralların sıkı şekilde uygulanacağı ancak sivil deniz trafiğinin belirli ölçüde sürdürüleceği belirtildi.