ABD Ukrayna’ya füze yollayacaktı... Putin'den ‘nükleer silah’ hatırlatması: ‘Yakında duyuracağız’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan ziyaretinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, testlerin başarılı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle Rusya'nın yakında yeni silahlar geliştirdiğini duyuracağını söyledi.

Rus devlet haber ajansı TASS’a göre Rusya’nın nükleer silah alanında önde gelen ülke olduğunu da söyleyen Putin, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzesi gönderme hamlesine tepki gösterdi.

Putin ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın on yıllardır süren krizleri çözmek için çok çaba sarf ettiğini belirtti. Putin'e göre, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Rusya ve ABD, Alaska zirvesinde varılan anlaşmalara uymaya devam ediyor.

NÜKLEER SİLAH HATIRLATMASI

Putin, Rusya’nın geliştirmekte olduğu yeni silahlarla ilgili yakında önemli bir duyuru yapabileceğini söyledi.

“Bir süre önce duyurduğumuz yeni silahlarla ilgili bir açıklama yapma fırsatımız olacağını düşünüyorum. Bu silahlar geliştirilmekte ve test edilmektedir. Testler başarılı bir şekilde devam etmektedir.”

"Nükleer caydırıcılık kapasitemizin yenilikçiliği, diğer nükleer silahlı devletlerden daha yüksektir ve biz de bunu aktif olarak geliştiriyoruz. Daha önceki yıllarda bahsettiğim şeyleri geliştiriyoruz; bunları tamamlamak için çalışıyoruz."

‘ABD İSTEMEZSE SORUN YOK’

Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yapmak için “iyi niyet” göstermesi koşuluyla, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması için şubat ayı başına kadar yeterli zaman var.

“Amerikalılar buna ihtiyaçları olmadığını düşünürlerse, Rusya için sorun yok. Bu konuda her şey planlandığı gibi gidiyor.”

ABD VE RUSYA AYNI GÖRÜŞÜ PAYLAŞIYOR

Rus lider, Rusya ve ABD’nin Ukrayna çatışmasının barışçıl bir şekilde çözülmesi konusunda aynı görüşü paylaştığını söyledi.

"Anchorage'da tartışılan her şeyi açıklamadık. Sadece genel olarak, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya Federasyonu'nun, çatışmayı barışçıl yollarla sona erdirmek için nasıl ilerleneceği ve nereye bakılması gerektiği konusunda ortak bir vizyonu olduğunu söyledik. Bunlar zor konular. Anchorage'da yaptığımız görüşmelerin çerçevesine bağlı kalmaya devam ediyoruz.”

ABD’NİN UKRAYNA’YA TOMAHAWK HAMLESİNE TEPKİ

Rusya, Tomahawk füzesi tehdidine hava savunmasını güçlendirerek yanıt verecek diyen Putin şöyle konuştu: