ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi

Suriye'nin yeni yapılanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla Kürt ve Dürziler'in tepkisi çeken ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, son açıklamasında daha önce söylediklerinin aksine değerlendirmelerde bulundu. Barrack, diğer gruplara yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarının ardından "Merkezi bir devlet yerine, herkesin kültürünü koruyabildiği bir yapı düşünülmeli" dedi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye'ye ilişkin yaptığı son açıklama gündem oldu.

Uzun bir süredir yaptığı açıklamalarda Suriye'de merkezi yönetimi savunan Barrack, ülkedeki gayri müslim, Alevi ve Dürzilere yönelik şiddet olaylarının ardından "Merkezi bir devlet yerine, herkesin kültürünü koruyabildiği bir yapı düşünülmeli" ifadelerini kullandı.

Rudaw'da yer alan habere göre Barrack'ın açıklaması, ABD'nin Suriye'de yeni bir politikaya geçmeye hazırlandığının sinyali olarak değerlendirildi.

ABD Büyükelçisi Barrack 'silahların devlette toplanması kararını' tebrik ettiABD Büyükelçisi Barrack 'silahların devlette toplanması kararını' tebrik etti

Haberde ayrıca politika değişikliğinin, azınlıklara yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarının etkili olduğu vurgulandı.

Washington Post’un haberinde de Barrack'ın daha önce Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı HTŞ lideri Ahmed Şara'nın ülkeyi birleştirme çabalarına güçlü destek verdiğini, ancak Süveyda'daki kanlı olayların ardından Suriye'nin "yüksek derecede merkezi bir devlete alternatifler düşünmesi gerekebileceğini" kabul ettiği belirtildi.

tom-barrack.jpg
ABD Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack

"BİR FEDERASYON DEĞİL AMA ONUN BİRAZ ALTINDA HERKESİN KENDİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMASINA İZİN VEREN BİR YAPI"

Barrack, geçtiğimiz ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir federasyon değil ama onun biraz altında, herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı" dedi.

Barrack, "Sanırım herkes daha makul bir yol bulmamız gerektiğini söylüyor" diyerek mevcut yaklaşımın sürdürülemez olduğuna dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

