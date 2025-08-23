ABD ordusunda Trump depremi! Açıklaması yalanlanınca koltuklarından oldular

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) Direktörü Korgeneral Jeffrey Kruse ile Donanma Yedekleri ve Deniz Özel Harp Komutanlığı’nın başındaki iki ismi görevden aldı. Gerekçe açıklanmadı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kruse’ün “artık görev yapmayacağını” duyurdu. DIA, yönetimi geçici olarak Başkan Yardımcısı Christine Bordine’in devraldığını bildirdi. Kruse’ün neden görevden alındığına dair bilgi paylaşılmadı.

Karar, 22 Haziran’da İran’daki üç nükleer tesise düzenlenen saldırıya ilişkin DIA’nın “ağır hasar var ama tamamen yok edilmedi” değerlendirmesinin basına yansımasının ardından geldi. Bu bulgular, Donald Trump’ın “program yerle bir edildi” iddiasıyla çelişiyordu. Medyada Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) açıklaması medyada "Trump resmi olarak yalanladı" haberleri ile yer bulmuştu.

ABD Donanması’nda da iki komutan görevden alındı. Donanma Yedekleri Komutanı Koramiral Nancy Lacore ve Deniz Özel Harp Komutanlığı Komutanı Tuğamiral Milton Sands. Bu kararlara ilişkin de gerekçe açıklanmadı.

Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Demokrat Senatör Mark Warner, tasfiyelerin “istihbaratı bir sadakat testine indirgeme” riski taşıdığını belirterek görevden almaların altında Trump'ın açıklamasının yalanlanması olduğunu ima etti.

Son aylarda güvenlik bürokrasisinde dikkat çeken görev değişimleri yaşanmış, Nisan’da Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Orgeneral Timothy Haugh görevden alınmıştı.

Şubat ayında ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles “C.Q.” Brown’ın da aralarında olduğu beş amiral ve general görevden uzaklaştırılmış; Hava Kuvvetleri’nde Orgeneral James Slife ayrılmış, Orgeneral David Allvin de kısa süre önce istifa etmişti.