ABD F-16 savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri (USAF) bünyesindeki ‘Thunderbirds’ akrobasi timine bağlı ‘F-16C Fighting Falcon’ savaş uçağı, San Bernardino bölgesinde bulunan Trona Havalimanı yakınlarında düştü.

PİLOT UÇAKTAN KENDİNİ FIRLATMAYI BAŞARDI

Nellis Hava Kuvvetleri Üssü ve San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, düşüş öncesi uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilotun, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, uçağın Los Angeles'ın yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde bir eğitim görevine katıldığı belirtildi.