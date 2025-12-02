Trump ve Selman görüşmüştü: Dev silah anlaşmasına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a yönelik iki büyük savunma sanayisi satışını onayladı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın (DSCA) açıklamasına göre, ilk onay yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki helikopter yedek parça ve onarım hizmetlerini kapsıyor.

500 MİLYON DOLARLIK HELİKOPTER PARÇA SATIŞI

Bu kapsamda Suudi Arabistan'ın UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache, CH-47F Chinook, Schweizer 333 ve Aerial Scout gibi ABD yapımı helikopter filosu için yedek parça ve bakım hizmetleri satın alması onaylandı.

ABD'den BAE ve Suudi Arabistan'a çip müjdesi

500 MİLYON DOLARLIK HAVACILIK EĞİTİMİ

İkinci onay ise yaklaşık 500 milyon dolarlık havacılık eğitimi sağlanmasına ilişkin. Bu satış onayları, Suudi Arabistan'ın F-35 savaş uçakları satın alma talebinin ardından geldi.

ABD'den BAE ve Suudi Arabistan'a çip müjdesi

TRUMP'IN F-35 AÇIKLAMASININ ARDINDAN

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Beyaz Saray'da ağırladığı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a F-35 savaş uçakları satacaklarını ve askeri iş birliğini ilerleteceklerini açıklamıştı.