ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD, Suriye ve Türkiye arasında işbirliği vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel istikrar, terörle mücadele ve Suriye’de kayıp Amerikalıların durumu konularının ele alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’de bir araya geldi.

Toplantıda bölgesel istikrar, terörle mücadele ve Suriye’de kayıp Amerikalıların durumu konularını görüştüğünü açıklandı. Pigott, toplantıda, Suriye'nin IŞİD Karşıtı Koalisyon'a katılımı ve yeniden inşa çabalarının da ele alındığını kaydedildi.

MASADA 'TERÖRLE MÜCADELE' VAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'deki görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Devlet Başkanı Ahmed al-Sharaa’nın Beyaz Saray’a yaptığı tarihi ikili ziyaretin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Bakanlar, bölgesel istikrar ve güvenliği güçlendirme fırsatlarını ve Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a 90'ıncı üye olarak katılması da dahil olmak üzere devam eden terörle mücadele çabalarını görüştüler. Ayrıca, Suriye'de kayıp Amerikalıların bulunması için devam eden çabaları da ele aldılar. Bakan, Başkan Trump'ın Suriye halkına barış ve refah şansı verme taahhüdünü ve Suriye'nin yeniden inşa çabalarını desteklemek için bölgesel ortaklığın önemini vurguladı" ifadeleri yer aldı.

