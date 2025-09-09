AB yöneticisi Kallas’tan İsrail’e yaptırım açıklaması: Biz hazırız ancak üye ülkeler uzlaşamıyor

AB Dış İlişkiler Konseyi Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas salı günü Avrupa Parlamentosu'nda yapılan bir tartışma sırasında, “Daha fazla eylem için seçeneklerimiz açık ve masada duruyor, ancak üye ülkeler İsrail hükümetinin rotasını nasıl değiştirilebileceği konusunda anlaşamıyor” dedi.

“Üye devletler ne yapılacağı konusunda aynı görüşü paylaşana kadar Birlik olarak harekete geçemeyiz.”

ALMANYA VE MACARİSTAN İSTEKSİZ

AB, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş nedeniyle yaptırım uygulayıp uygulamama konusunda umutsuz bir çıkmaza girmiş durumda. İspanya ve Belçika tek taraflı olarak sert önlemler almaya yönelirken, Almanya ve Macaristan gibi ülkeler İsrail'i hedef almaya daha isteksiz davranıyor.

'ATILACAK ADIMA YÖNELİK BİRLİK YOK'

Kallas, AB'nin İsrail hükümetine baskı uygulamak için olası seçeneklerin bir “envanterini” hazırladığını söyledi. Bu seçenekler arasında ticaret ilişkilerini durdurma ve İsrail'in AB'nin araştırma ve inovasyon fonu Horizon'a katılımını askıya alma önerisi de bulunuyor. Ancak Kallas “bundan sonra ne yapılacağı konusunda bir birlik olmadığını” söyledi.

“İsrail ile diplomatik çabaları sürdürmemiz gerektiğine inanıyorum, çünkü konuşmazsak hiçbir yere varamayız” dedi.

OYBİRLİĞİ ENGELİ

AB'nin dış politika şefi daha önce İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik yardımı engellemesini kınamış ve ülkeyi “on yıllardır süren insani ilkeleri” baltalamakla suçlamıştı.

Haziran ayında Kallas, milletvekillerinin harekete geçmemekle suçlamalarına da yanıt vermiş ve AB hükümetleri arasında oybirliği olması gerektiği için daha sert önlemler almakta zorlandığını savunmuştu.

Son dakika | İspanya'dan İsrailli bakanlara yasak