84 yaşındaki efsane dağcı feci şekilde hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Efsanevi tırmanış sporcusu Pete Cleveland, ABD'nin Wisconsin eyaletinde tırmanış esnasında düşerek 84 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü tırmanışçı Pete Cleveland, ABD'nin Wisconsin eyaletinde tırmanış esnasında düşerek 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Everest'te beyaz esaret: Fırtına bir can aldı, 1000 kişi mahsurEverest'te beyaz esaret: Fırtına bir can aldı, 1000 kişi mahsur

EFSANEVİ DAĞCI 7,5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Baraboo Bölgesi İtfaiye ve Acil Tıp Hizmetleri Yardımcı Şefi Mark Willer, yerel saatle 11.30 sularında bir dağcının tırmanış esnasında düştüğü yönünde ihbar aldı.

Olay yerine giden ekipler Devil's Lake Eyalet Parkı'ndaki West Bluff patikasında düşen dağcının 84 yaşındaki Pete Cleveland olduğunu belirledi.

another-legend-gone-rip-pete-cleveland-v0-xnnmmibecmtjf9x7qiwexv1dlhuavyqtspwgb1wkpeu.webp
Pete Cleveland

84 YAŞINDAKİ PETE CLEVELAND HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 7,5 metrelik yükseklikten düşen Cleveland'ı kurtarmak için harekete geçti.

Uzun süren uğraşlar sonucunda ulaşılan dağcının, aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

