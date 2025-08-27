7 bin metrede mahsur kalan dağcı halen aranıyor

Natalia Nagovitsyna, 7.400 metre yüksekliğindeki Victory Peak dağına tırmanırken bacağını kırdı ve yaklaşık 7.000 metre yükseklikte mahsur kaldı.

Kırgızistan devlet güvenlik ajansı, Nagovitsyna'nın bulunduğu bölgede yapılan termal kameralı dron çalışmasında, Rus dağcının hala hayatta olduğuna dair hiçbir iz bulunmadığını açıkladı.

Ajanstan yapılan açıklamada, “Elde edilen verilerin analizi ve aşırı hava koşulları ve bölgenin özellikleri gibi bir dizi faktörün dikkate alınması sonucunda, Nagovitsyna'nın bulunduğu yerde hiçbir yaşam belirtisi bulunamadı” denildi.

ÖNCEKİ GİRİŞİMLER BAŞARIYA ULAŞAMADI

Önceden denenen birkaç kurtarma girişimi, yaz sıcaklıklarının -20 derecenin bile altına düştüğü dağ zirvesinde, rüzgârın parçaladığı küçük turuncu bir çadırda iki haftadan fazla zaman geçiren 47 yaşındaki dağcıyı kurtarmakta yardımcı olamadı.

The London Times'ın haberine göre, Nagovitsyna'nın bulunduğu bölgenin üzerinde uçan bir dron, geçen salı günü hayatta olduğunu doğruladı, ancak dron geçen perşembe günü aynı bölgenin üzerinde uçtuğunda herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadı.

BU KADAR YÜKSEKTEN TAHLİYENİN ÖRNEĞİ YOK

İtalyan dağcı Luca Sinigaglia, 15 Ağustos'ta ona ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti, bir kurtarma helikopteri düştü ve diğer girişimler, dağcıların hastalanması ve aşırı hava koşullarıyla karşılaşması nedeniyle iptal edildi.

Uzmanlar daha önce, dağda bu kadar yüksek bir rakımdan hiç kimsenin tahliye edilmediğini söylemişti.

Çin-Kırgızistan sınırında yer alan, Jengish Chokusu olarak da bilinen Victory Peak, Tian Shan sıradağlarının en yüksek dağı.

Rus medyasının haberine göre, Natalia Nagovitsyna'nın eşi Sergei, 2021 yılında Orta Asya'da bulunan Kazakistan'ın en yüksek zirvesi olan Khan Tengri'ye (7.013 metre) tırmanırken felç geçirerek hayatını kaybetti.

SON GÜNLERDE DAĞCI ÖLÜMLERİ GÖRÜLÜYOR

Bu ayın başlarında, Çinli bir dağcı, dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olan K2'de düşen kayaların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Temmuz ayında ise Alman dağcı ve Olimpiyat altın madalyası sahibi Laura Dahlmeier, bölgedeki başka bir zirveye tırmanmaya çalışırken hayatını kaybetti.