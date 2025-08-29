679 milyon dolarlık yenilenebilir enerji fonu iptal edildi

ABD Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelinde 12 deniz üstü rüzgar enerjisi projesine ayrılan toplam 679 milyon dolarlık fonun sonlandırıldığını duyurdu. Açıklamayı Bakanlık adına Sean Duffy gerçekleştirdi.

Açıklamada, rüzgar enerjisi projelerinin israf olduğunu ve ona ayrılan fonun önemli liman iyileştirmeleri ve Amerika'nın diğer temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, "İsrafa neden olan rüzgar projeleri, Amerika'nın denizcilik sektörünü canlandırmak için kullanılabilecek kaynakları tüketiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankasından Türkiye'ye 625 milyon avroluk finansman

Çorak araziye güneş doğdu: Hatay'da yılda 250 milyon kWh elektrik üretecek dev santral

Duffy, ABD Başkanı Donald Trump sayesinde çok maliyetli ve az fayda sağlayan rüzgar projeleri yerine gerçek altyapı iyileştirmelerine öncelik verdiklerini ifade etti.