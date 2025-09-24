50 metrelik çukur bir anda ortaya çıktı: Hastane tahliye edildi

24 Eylül sabahı saat 7:00'de, Bangkok'un Sam Sen bölgesindeki Vajira Hastanesi'nin önünde 30 metreye 30 metre boyutlarında ve 50 metreden fazla derinlikte bir çukur aniden açıldı.

Olayda kimse yaralanmasa da bu çöküş, şehirdeki güvenlik endişelerini yeniden alevlendirdi. Zamanlama özellikle hassas, çünkü olay, 28 Mart'ta inşaat halindeki Devlet Denetim Ofisi binasını yıkarak en az 92 kişinin ölümüne neden olan yıkıcı depremden sadece birkaç ay sonra yaşandı.

24 Eylül 2025'te Bangkok'taki Vajira Hastanesi'nin önünde, yol yüzeyinin altındaki Purple Line metro tüneli inşaatına toprak akması nedeniyle oluşan devasa çukur.

VALİ METRO İNŞAATINI SUÇLADI

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yol çöküşünü, bölgenin altından geçen Purple Line metro tüneli inşaatına toprak akmasına bağladı.

Felaket, güzergâhın Vajira Hastanesi istasyonunda meydana geldi.

Vali Chadchart'a göre, sorun, daha sığ tünelde kritik bir bağlantı noktasında çatlaklar oluşmasıyla başladı.

“Yukarıdaki toprak tünele ve yer altı inşaat alanlarına akmaya başladı” diye açıkladı. “Bu, yol yüzeyinin çökmesine, elektrik direklerinin devrilmesine ve su borularının kırılmasına neden oldu. Kırılan borular daha fazla toprağı tünele sürükleyerek durumu daha da kötüleştirdi.”

YOL KAPATILDI

Çöküntü, yoğun kavşağı anında tehlikeli bir bölgeye dönüştürdü. Trafik yetkilileri, hasarlı yol yüzeyinin yakındaki altyapıyı tehdit etmesi ve yoldan geçenler için ciddi risk oluşturması nedeniyle Sang Hi kavşağı üzerinden Vajira Hastanesi kavşağını kapattı ve çevreyi kapatarak trafiği durdurdu.

Şantiye çevresine inşaat bariyerleri kuruldu ve yetkililer önlem olarak yakındaki binalardaki sakinleri tahliye etmeye başladı.

HASTANE TEDAVİLERİ ASKIYA ALDI

Olayın ardından Vajira Hastanesi en az iki gün boyunca tüm ayakta tedavi hizmetlerini askıya alacağını duyurdu. Bu karar, birinci basamak sağlık hizmetleri ve uzmanlık hizmetlerini de kapsıyor, ancak hastane yatarak tedavi gören hastaların tedavisine devam ediyor.