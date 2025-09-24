50 metrelik çukur bir anda ortaya çıktı: Hastane tahliye edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Tayland’ın başkenti Bangkok’da çarşamba sabahı Sam Sen bölgesindeki Vajira Hastanesi’nin önünde 30 metreye 30 metre boyutunda, 50 metre derinliğinde devasa bir çukur açıldı. Yolun çöktüğü an kameralara yansırken yetkililer olayın sebebi olarak metro inşaatına işaret etti.

24 Eylül sabahı saat 7:00'de, Bangkok'un Sam Sen bölgesindeki Vajira Hastanesi'nin önünde 30 metreye 30 metre boyutlarında ve 50 metreden fazla derinlikte bir çukur aniden açıldı.

Tayland başbakanı görevden alındıTayland başbakanı görevden alındı

Olayda kimse yaralanmasa da bu çöküş, şehirdeki güvenlik endişelerini yeniden alevlendirdi. Zamanlama özellikle hassas, çünkü olay, 28 Mart'ta inşaat halindeki Devlet Denetim Ofisi binasını yıkarak en az 92 kişinin ölümüne neden olan yıkıcı depremden sadece birkaç ay sonra yaşandı.

tayland-bangkok-yol-coktu-1.jpg
24 Eylül 2025'te Bangkok'taki Vajira Hastanesi'nin önünde, yol yüzeyinin altındaki Purple Line metro tüneli inşaatına toprak akması nedeniyle oluşan devasa çukur.

VALİ METRO İNŞAATINI SUÇLADI

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yol çöküşünü, bölgenin altından geçen Purple Line metro tüneli inşaatına toprak akmasına bağladı.

Felaket, güzergâhın Vajira Hastanesi istasyonunda meydana geldi.

Vali Chadchart'a göre, sorun, daha sığ tünelde kritik bir bağlantı noktasında çatlaklar oluşmasıyla başladı.

“Yukarıdaki toprak tünele ve yer altı inşaat alanlarına akmaya başladı” diye açıkladı. “Bu, yol yüzeyinin çökmesine, elektrik direklerinin devrilmesine ve su borularının kırılmasına neden oldu. Kırılan borular daha fazla toprağı tünele sürükleyerek durumu daha da kötüleştirdi.”

YOL KAPATILDI

Çöküntü, yoğun kavşağı anında tehlikeli bir bölgeye dönüştürdü. Trafik yetkilileri, hasarlı yol yüzeyinin yakındaki altyapıyı tehdit etmesi ve yoldan geçenler için ciddi risk oluşturması nedeniyle Sang Hi kavşağı üzerinden Vajira Hastanesi kavşağını kapattı ve çevreyi kapatarak trafiği durdurdu.

Tayland'ın yeni başbakanı belli olduTayland'ın yeni başbakanı belli oldu

Şantiye çevresine inşaat bariyerleri kuruldu ve yetkililer önlem olarak yakındaki binalardaki sakinleri tahliye etmeye başladı.

HASTANE TEDAVİLERİ ASKIYA ALDI

Olayın ardından Vajira Hastanesi en az iki gün boyunca tüm ayakta tedavi hizmetlerini askıya alacağını duyurdu. Bu karar, birinci basamak sağlık hizmetleri ve uzmanlık hizmetlerini de kapsıyor, ancak hastane yatarak tedavi gören hastaların tedavisine devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünya
HTŞ lideri Şara itiraf etti: İsrail'den korkuyoruz
HTŞ lideri Şara itiraf etti: İsrail'den korkuyoruz
Analistler: Polonya NATO’nun üçüncü büyük ordusu ancak iki ölümcül eksiği var
Analistler: Polonya NATO’nun üçüncü büyük ordusu ancak iki ölümcül eksiği var