Tayland'ın yeni başbakanı belli oldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Önceki başbakan Shinawatra'nın sızdırılan bir telefon görüşmesi sebebiyle görevden alınmasının ardından Tayland'da meclis Anutin Charnvirakul'u ülkenin başbakanı olarak seçti.

Tayland parlamentosu, muhafazakar muhalefet partisi Bhumjaithai'nin lideri Anutin Charnvirakul'u ülkenin başbakanı olarak seçti.

ÖNCEK BAŞBAKAN TELEFON SIZINTISINDAN SONRA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Cuma günü yapılan oylama, Anutin'in geçen ay etik skandalı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan iktidardaki Pheu Thai Partisi'nden Paetongtarn Shinawatra'nın yerini alacağı anlamına geliyor.

5eceddf6-f7c5-4c59-a153-78e22cf5d50c-5460ad37.webp
Tayland'ın yeni başbakanı olması beklenen Anutin Charnvirakul, önceki başbakan Shinawatra'nın sızan bir telefon görüşmesi sonrası görevden alınmasının ardından seçildi.

KRAL ONAYLADIKTAN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAK

Shinawatra, Tayland'ın sınır çatışması yaşadığı Kamboçya'da bir parlamento yöneticisiyle yaptığı telefon konuşmasında kendi ordusunun generaline 'rakip' Kamboçyalı yöneticiye ise "amca" olarak hitap ettiği bir telefon görüşmesinin sızmasının ardından görevden alınmıştı.

Oylama ve sayım devam ederken, Charnvirakul'un, Temsilciler Meclisi'nin 492 aktif üyesinin gerekli çoğunluğu olan 247'den fazla oy aldığı doğrulandı.

Nihai toplam oy sayısı, oylama tamamlandıktan sonra onaylanacak. Başbakan ve hükümetinin, Kral Maha Vajiralongkorn'dan resmi atama kararı geldikten birkaç gün sonra göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

