5 İsrailli ölmüştü: Hamas'tan Kudüs'te saldırı açıklaması

Hamas’tan yapılan açıklamada Kudüs’te gerçekleştirilen ve 5 İsraillinin öldüğü, 15’inin ise yaralandığı saldırıya ilişkin İşgalcilerin Filistin halkına işlediği soykırıma doğal bir yanıttır” ifadeleri kullanıldı.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs’ün kuzeyindeki Ramot kavşağında iki Filistinli direniş savaşçısının gerçekleştirdiği kahramanca ve eşsiz operasyonu selamlıyoruz” dendi.

‘SOYKIRIM DOĞAL BİR YANIT’

Açıklamada, “Bu operasyon, işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve yürüttüğü soykırım savaşına doğal bir yanıttır. Gazze Şehri’ni işgal edip yok etme ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlık planlarının cezasız kalmayacağına dair açık bir mesajdır” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in saldırılarının Filistinlilerin kararlılığını ve direniş iradesini zayıflatamayacağının tekrardan vurgulandığı açıklamada, "Kudüs’ün kalbinde düzenlenen bu eylem, işgalin güvenlik derinliğini hedef almış, devrimci gençliğimizin ve yiğit direnişimizin, işgalcilere ve faşist Siyonist saldırganlığa karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığını teyit etmiştir" dendi.

GAZZE DIŞINDA 18 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail kentleri ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri zaman zaman ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan silahlı saldırılara sahne oluyor.

Filistinli gruplar bu saldırıları, Tel Aviv’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü soykırıma ve Batı Şeria’daki saldırılarına "doğal bir tepki" olarak değerlendiriyor.

Filistin verilerine göre, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına paralel olarak, Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria’da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler en az bin 18 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 19 binden fazla kişiyi tutukladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

