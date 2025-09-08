Son dakika | Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralı yerleşimciler var

İsrail'in acil yardım ve kurtarma servisi Magen David Adom (MDA) açıklamasına göre ilk incelemelerde 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların 6'sının durumunun ağır olduğu açıklandı. İsrail basını olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşime yapılan saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı

Ayrıntılar geliyor...