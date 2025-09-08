Son dakika | Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralı yerleşimciler var
Son dakika... İsrail'in işgali altındaki Filistin toprağı Doğu Kudüs'te bulunan İsraillilerin hukuksuz şekilde kurduğu "Ramot" yerleşiminde silahlı saldırı gerçekleşti. İlk bildirilene göre 6'sı ağır olmak üzere 16 İsrailli yerleşimci yaralandı.
İsrail'in acil yardım ve kurtarma servisi Magen David Adom (MDA) açıklamasına göre ilk incelemelerde 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların 6'sının durumunun ağır olduğu açıklandı. İsrail basını olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin öldürüldüğü açıklandı.
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşime yapılan saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı
