44 milyar lirayı aşan dev borç batırdı: Dev şirket için iflas kararı çıktı!

Brezilya telekomünikasyon sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Oi için Rio de Janeiro Adalet Divanı Özel Hukuk Birinci Dairesi tarafından 25 Ağustos 2026 Salı günü iflas kararı verildi.

TELEKOM DEVİNİN İFLASI İLAN EDİLDİ

2016 yılında 65,4 milyar R$ borç ile ilk iflas koruma başvurusunu yapan ve 2022'de mobil işletmelerini satarak bu süreci tamamlayan şirket, 2023 yılında tekrar mali krize girerek ikinci kez yargısal yeniden yapılanma talep etmişti. 2024'te onaylanan yeni plana rağmen mali yapısını toparlayamayan dev şirket için on yıla yayılan mücadele mahkemenin iflas kararıyla yeni bir boyuta ulaştı.

KURTARMA PLANI ÇÖKTÜ VE KASADAKİ NAKİT TÜKENDİ

Mahkemenin aldığı kararda iki temel unsur ön plana çıktı. Yayınlanan rapora göre şirket, alacaklılarla onaylanan kurtarma planındaki yükümlülükleri yerine getiremedi. Bununla birlikte adli idare, şirketin temel operasyonel giderlerini karşılayacak nakit kaynaklarının Ağustos 2026 itibarıyla tamamen tükendiğini tespit etti. Bu durum, yeniden yapılanma sürecinin mali açıdan artık sürdürülemez olduğunu gösterdi ve mahkemenin iflas kararını almasını tetikledi.

BİLANÇODAKİ KORKUNÇ TABLO NETLEŞTİ

Şirketin içinde bulunduğu mali krizin devasa boyutu mahkeme kayıtlarına yansıdı. Dava dosyasındaki verilere göre Oi'nin birikmiş toplam borcu 44,3 milyar R$ seviyesine ulaştı. Şirketin yükümlülüklerinin varlıklarını aşması sebebiyle net öz sermaye bakiyesi ise eksi 22,6 milyar R$ olarak kaydedildi. Bu negatif öz sermaye tablosu, olası bir tasfiye durumunda tüm alacaklıların ödemelerini eksiksiz almasını son derece zorlaştırıyor.

YÖNETİM ADLİ KAYYUMA DEVREDİLDİ

İflas kararının açıklanmasıyla birlikte şirket yönetimi kendi kontrolünden çıkarılarak adli yönetici Bruno Rezende'ye devredildi. Adli yönetici, yasaların belirlediği öncelik sırasına göre alacaklılara ödeme yapmak amacıyla mevcut varlıkların ve gelirlerin toplanması, değerlendirilmesi ve tasfiyesi süreçlerini yürütecek.

Alacaklılar için ödeme takvimi artık kurtarma planına göre değil, genel iflas hukuku kurallarına göre işleyecek.

TEMYİZ BAŞVURUSU İÇİN KAPI AÇIK TUTULUYOR

Mahkemenin sunduğu bu karara karşı şirketin hukuki itiraz yolları tükenmiş değil. İşletmeci, kararın yürütmesini askıya aldırmak veya kararı tamamen tersine çevirmek adına temyiz başvurusunda bulunma hakkına sahip.

Ancak temyiz imkanının bulunması iflas sürecini otomatik olarak durdurmuyor; kararın etkilerinin kesintiye uğraması için mahkemeden bu yönde özel bir yürütmeyi durdurma kararı alınması gerekiyor.

KULLANICILAR İÇİN İLETİŞİM KESİNTİSİ YAŞANMAYACAK

İflas kararının açıklanması, şirketin sunduğu telekomünikasyon hizmetlerinin anında duracağı anlamına gelmiyor. Clickpetroleoegas'in haberine göre, Şirketin kalan telekomünikasyon operasyonları, hizmetlerin sürekliliğini sağlamak ve olası müşteri geçişlerini düzenlemek amacıyla adli idare ve Ulusal Telekomünikasyon Ajansı (Anatel) gözetiminde kesintisiz olarak sürdürülecek.

Hukuki süreç temyiz adımlarıyla yeni bölümlere gebe olsa da şirket yönetimi tamamen iflas ve tasfiye prosedürüne geçmiş durumdadır.