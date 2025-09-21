4 şehirde araba kullanmak yasaklandı

Her yıl eylülün üçüncü pazar günü düzenlenen ve bu yıl 16-22 Eylül'e denk gelen "Brüksel Hareketlilik Haftası" kapsamında kentteki tüm yollar, bugün yerel saatle 09.30-19.00'da trafiğe kapatılırken, polis de sıkı denetimlerde bulundu.

BİSİKLETLER VE BEBEK ARABALARI GÖRÜLDÜ

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapması dolayısıyla normal günlerde trafiğin yoğun seyrettiği kentin ana caddelerinden bu sene kameralara skuter, kaykay, bebek arabaları ve bisikletler yansıdı.

Şehir sakinleri evlerinden dışarı çıkarak trafiksiz günün tadını çıkarırken, çok sayıda insanın araçlardan boşalan caddelerde koşu ve yoga yaptığı, çocukların ise oyun oynadığı görüldü.

3 KENT DAHA KATILDI

Yerel medyaya göre bu yıl Anvers, Bruge ve Leuven kentleri de etkinliklere katıldı.

Brüksel, her eylül ayının üçüncü pazar günü "otomobilsiz gün" kapsamında gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.