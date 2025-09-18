4 Ekim resmen tatil oluyor

Başka bir Avrupa ülkesi olan Fransa, bütçe sıkıntıları nedeniyle 2 resmî tatili kaldırmayı görüşürken Akdeniz ülkesi İtalya, 800 yıl önce ölen bir ”Aziz” 4 Ekim gününü resmî tatil ilan etmeye hazırlanıyor.

4 Ekim tatili planı, Başbakan Giorgia Meloni'nin iktidar koalisyonundaki tüm partilerin desteğini aldı.

800 YIL ÖNCE ÖLEN AZİZ ADINA

Planın perşembe günü parlamentonun alt meclisinde oylanması bekleniyordu, ancak tartışma önümüzdeki hafta başına ertelendi.

Nisan ayında vefat eden Arjantinli Papa Francis, 13. yüzyılda zenginliğini terk edip hayatını yoksullara adayan mistik Assisi'li Aziz Francis'in adını alan ilk Papa olmuştu.

1977’DE KALDIRILMIŞTI

Francis'i onurlandırmak için onlarca yıl önce bir resmi tatil günü vardı, ancak 1977'de kemer sıkma önlemleri kapsamında kaldırıldı.

Yasa tasarısını destekleyenler, devletin kasasına yük olacağı endişelerine rağmen, azizin ölümünün 800’üncü yıldönümü olan gelecek yıldan itibaren Aziz Francis Günü'nü yeniden yürürlüğe koymak istiyor.

FRANSA’NIN KARARI ÖFKEYE YOL AÇTI

Fransa'nın kısa süre önce görevden alınan başbakanı Francois Bayrou, devletin kasasına “milyarlarca euro” ekleyeceğini söylediği iki resmi tatil gününü kaldırma önerisiyle öfkeye neden oldu.

Ardından göreve gelen başbakan bu planı iptal etmek zorunda kaldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

