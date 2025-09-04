2 Türk İtalya'yı alarma geçirdi: Terör saldırısı şüphesiyle gözaltına alındılar

İtalya'nın ortasında yer alan Lazio bölgesindeki Viterbo kentinde, "Macchina di Santa Rosa" festivali öncesinde hareketli anlar yaşandı.

Festivale saatler kala uzun namlulu silah taşıyan 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Operasyonun ardından açıklama yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Hızlı müdahelelerinden ötürü polislerimizi ve İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi tebrik ediyorum." dedi.

DİNİ FESTİVAL ÖNCESİ İTALYA ALARMA GEÇTİ

İtalya'nın orta kesimlerinde yer alan Lazio bölgesindeki Viterbo kentinde her yıl 3 Eylül'de Azize Santa Rosa onuruna düzenlenen "Macchina di Santa Rosa" festivali öncesinde, Başbakan Meloni uzun namlulu silah taşıyan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

UZUN NAMLULU SİLAH TAŞIYAN 2 TÜRK VATANDAŞI GÖZATLINDA

Meloni, çarşamba gecesi yapılan operasyonda 'silah kaçakçılığı sebekesi' ile bağlantılı olduğu iddia edilen gözaltına alınan 2 kişinin Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

SALDIRI HAZIRLIĞI ŞÜPHESİ

İtalyan medyası, iki kişinin çarşamba günü düzenlenen ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de katıldığı kutlamalarda saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenildiğini yazdı.

Viterbo polisi ise gözaltıların nedeni ya da olası saldırı iddialarıyla ilgili yorum yapmadı.

Sosyal medya hesabından operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Meloni, şu ifadeleri kullandı: