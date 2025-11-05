31 Ekim ulusal bayram oldu

Fas, her yıl 31 Ekim tarihinin yeni bir ulusal bayram olarak kutlanacağını duyurdu. Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed'in kararıyla bu tarihin "Birlik Günü" adı altında ulusal bayram ilan edildiği belirtildi.

'ULUSAL DAVA'DA TARİHİ BİR ADIM'

Açıklamada, bu kararın Fas'ın "ulusal dava" olarak gördüğü Sahra sorununun seyrindeki tarihi gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararı nedeniyle alındığı ifade edildi. Yeni bayramın, Fas'ın ulusal ve bölgesel birliğini yansıttığı vurgulandı. Bu hamle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini uzatması ve bölge için özerklik planını desteklemesiyle bağlantılı.

ARKA PLANDA BATI SAHRA SORUNU YATIYOR

Batı Sahra sorunu, Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi olan bölgeyi topraklarına katmasının ardından başladı. Cezayir'in desteklediği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginlik halen sürüyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde özerk bir yapıya kavuşmasını savunurken, Polisario Cephesi bağımsız bir devlet talebinde bulunuyor. 1991'de imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana bölgenin nihai statüsüne ilişkin müzakereler bir sonuç vermedi.