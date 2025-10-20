Ne İspanya durdurabildi ne Brezilya: Fas'tan tarihi zafer

Ne İspanya durdurabildi ne Brezilya: Fas'tan tarihi zafer
Yayınlanma:
Fas, Arjantin'i yenerek tarihinde ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı.

Fas, futbolda tarininin en büyük başarısını elde etti.

Fas 20 Yaş Altı Milli Takımı, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazandı.

Şili'de oynanan final maçında Fas, Arjantin'i 2-0 yenerek tarihinde ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

whatsapp-image-2025-10-20-at-13-33-05.jpeg

Skoru belirleyen golleri Faslı oyuncu Yasir Zebiri 12. ve 29. dakikalarında attı.

TARİHTE İLK KEZ OLDU

Fas, Arap ülkeleri arasında da ilk kez FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan ülke oldu.

Karşılaşmanın galibiyetle sonuçlanmasının ardından Faslılar, başkent Rabat başta olmak üzere çok sayıda kentte sokaklara ve meydanlara çıkarak galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

Fas; İspanya, Brezilya, Meksika, Güney Kore, ABD ve Fransa'yı yenerek finale yükselmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

