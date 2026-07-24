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3 yıl önce çöken köprünün üstünden geçmeye devam ediyorlar: Ne yıkıldı, ne de tamir edildi

Yunanistan’da Daniel Kasırgası'nda çöken Palaiopyrgos Köprüsü, barikat kurulmadığı için hâlâ kullanılıyor. Alternatif yolun uzunluğu nedeniyle sürücüler, suya neredeyse sıfır mesafedeki tehlikeli yapıdan geçmeye devam ediyor.

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3 yıl önce çöken köprünün üstünden geçmeye devam ediyorlar: Ne yıkıldı, ne de tamir edildi
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Eylül 2023’te yaşanan Daniel Kasırgası sonrasında çöken Palaiopyrgos Köprüsü, üzerinden geçen aylara rağmen yerel halk ve turistler tarafından kullanılmaya devam ediyor.

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Yunanistan’ın Thessaly bölgesindeki Pineios Nehri üzerinde yer alan köprü, Tempi Belediyesi ile Agia Belediyesini birbirine bağlıyor. Resmi olarak trafiğe kapatılmasına rağmen bölgede herhangi bir fiziksel barikatın bulunmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Bölge halkı, resmi makamların belirlediği alternatif güzergahın rotayı çok uzattığını zaman ve yakıt kaybına yol açtığını belirtiyor. Sürücüler, kilometrelerce uzaklaşmak yerine ortasından sapan ve su yüzeyine birkaç inç mesafede duran tehlikeli köprüden yavaşça geçmeyi tercih ediyor.

3 yıl önce çöken köprünün üstünden geçmeye devam ediyorlar: Ne yıkıldı, ne de tamir edildi - Resim : 2

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bölgeyi vuran felakette 79 köprü kullanılamaz hale gelmiş, binlerce kişi yaşamını yitirmiş ve milyarlarca dolarlık maddi zarar meydana gelmişti. Ancak geçen süreye rağmen ne köprü tamir edildi ne de yola geçişi engelleyecek önlem alındı.

Harita ve navigasyon sistemlerinin sürücüleri halen bu kapalı güzergaha yönlendirmesi ise yabancı turistleri zor durumda bırakıyor. Larissanet Daily Newspaper tarafından çekilen drone görüntüleri, sürücülerin yasak tabelalarına rağmen çöken yapı üzerindeki tehlikeli yolculuğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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