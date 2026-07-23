Dünyanın en uzun köprüsü ama tek bir araba bile geçemiyor!

Çin'de bulunan 164.8 kilometrelik Danyang–Kunshan Viyadüğü tam 13 yıldır dünyanın en uzun köprüsü unvanını koruyor. Ancak 8.5 milyar dolarlık bu devasa yapının üzerinden bugüne kadar tek bir otomobil bile geçmedi.

Çin'in Jiangsu eyaletinde yükselen dev yapı, Pekin ile Şanghay arasındaki ulaşım hattını kökten değiştirdi. Tam 10 binden fazla işçi dev altyapı projesinde aralıksız görev yaptı. 2006 yılında başlayan inşaat çalışmaları 2010 yılında tamamlandı. Dev viyadük 2011 yılında resmi olarak hizmete açıldı.

Köprü, açıldığı günden bu yana Guinness Rekorlar Kitabı listesinin ilk sırasındaki yerini koruyor.

SADECE YÜKSEK HIZLI TRENLERE ÖZEL

Yapının 164.8 kilometre uzunluğunda olmasına rağmen araç trafiğine kapalı olması ise herkesi şaşırtıyor. Dev eser aslında araçlar için değil, yüksek hızlı tren hattı için inşa edildi.

Projenin teknik detaylarına ilişkin uzman raporlarında, "Köprü hiçbir zaman otomobil kabul etmedi. Bunun nedeni inşaattaki bir sınırlama değil, yapının amacıdır" ifadeleri yer alıyor.

Tasarımcılar iki farklı ulaşım sistemini birleştirmenin teknik açıdan uyumsuz olacağını vurguluyor. Yüksek hızlı trenlerin ihtiyaç duyduğu düz zemin ve eğim dengesi, karayolu trafiğiyle birleştiğinde maliyeti ve karmaşıklığı kat kat artırıyor.

COĞRAFİ ZORLUKLAR VİYADÜKLE AŞILDI

Bölgenin zemin yapısı doğrudan yere ray döşenmesini engelliyordu. Yumuşak zemin, batağa yakın araziler ve sel riski, mühendisleri yerden metrelerce yüksekte bir viyadük yapmaya zorladı.

1.318 kilometrelik Pekin-Şanghay demiryolu hattının yüzde 12'sini tek başına bu dev köprü oluşturuyor. Dev hat sayesinde iki metropol arasındaki ulaşım süresi 4 saatin biraz üzerine kadar geriledi. Trenler hat üzerinde saatte 350 kilometre hıza ulaşıyor.

DEPREM VE TAYFUNLARA KARŞI KORUMALI

Devasa viyadük, Yangcheng Gölü üzerinde 9 kilometrelik bir kesintisiz hat çiziyor. Bölgedeki şiddetli tayfunlar ve sismik hareketler göz önüne alınarak yapıya özel taban izolatörleri yerleştirildi.

Proje sayesinde binlerce dönümlük tarım arazisi ve mevcut karayolları kamulaştırılmadan korundu. 8.5 milyar dolarlık maliyetle tamamlanan yapının kilometre başına harcaması 51 milyon doları buldu.