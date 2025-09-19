3 bin yıllık bilezik çalınmıştı: Akıbeti belli oldu

Eski Eserler ve Turizm Bakanlığı, MÖ 1000 yıllarında Mısır'ı yöneten Üçüncü Ara Dönem Kralı Amenemope'ye ait olan bileziğin kaybolduğunu daha önce bildirmişti.

Küresel lapis lazuli boncuklarla süslenmiş olan eser, 9 Eylül'de bir koruma laboratuvarında bulunan kasadan kayboldu.

ELDEN ELE DOLAŞMIŞ

Hırsızlığın ardından, laboratuvardaki eserleri incelemek için özel bir komite kuruldu ve kayıp bileziğin görüntüleri, yurt dışına kaçırılmasından korkulduğu için Mısır'ın havaalanları, limanları ve kara sınır geçişlerindeki eski eser birimlerine dağıtıldı.

Firavunun bileziği çalındı Mısır birbirine girdi

Ancak İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre hırsızlığı bir müze restorasyon uzmanına kadar izledi. Bu uzman, eseri alıp bir gümüş tüccarına sattı, tüccar da eseri Kahire'nin tarihi mücevher bölgesindeki bir atölye sahibine verdi. Atölye sahibi daha sonra eseri bir altın eritme tesisine sattı ve tesis, metali diğer eşyalarla birlikte yeniden eritti.

4 BİN DOLARA EL KOYULDU

Bakanlık, şüphelilerin tutuklandığını ve satıştan elde edilen yaklaşık 194.000 Mısır poundu (4.000 dolar) değerindeki gelirin ele geçirildiğini açıkladı.

Olay, Mısır'ın turizm için önemli bir cazibe merkezi ve hayati bir döviz kaynağı olan Giza Piramitleri yakınlarındaki Büyük Mısır Müzesi'nin Kasım ayında açılması planlanmasından birkaç hafta önce meydana geldi.