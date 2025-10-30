29 ülkeden “bağımsız medya” bildirisi

29 ülkeden “bağımsız medya” bildirisi
Paris'te 29 ülke, enformasyonun bütünlüğü ve bağımsız medyanın korunması için ortak bildiri imzaladı. Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu ülkeler, bilgi manipülasyonuna karşı işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 29 ülke, enformasyonun bütünlüğünün ve bağımsız medya kuruluşlarının küresel ölçekte korunması için işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak bildiri imzaladı.

PARİS BARIŞ FORUMU KAPSAMINDA BİLDİRİ KABUL EDİLDİ

Fransa'da düzenlenen "8. Paris Barış Forumu" kapsamında "Enformasyonun Bütünlüğü ve Bağımsız Medya Organları İçin Eylem Hakkında Paris Bildirisi" kabul edildi.

Aralarında Fransa ve İngiltere'nin bulunduğu 29 ülke, söz konusu bildiriyi imzaladı.

'BAĞIMSIZ BİLGİ TEMEL BİR KAMU DEĞERİ'

Bildiride, bağımsız, çoğulcu ve güvenilir bilginin insanlık için temel bir kamu değeri olduğu ilkesinin savunulacağı belirtildi.

Bildiride, söz konusu ülkelerin, bilgi manipülasyonunun ve dış müdahalelerin, ulusal ve ortak güvenlik meselesi olduğunu kabul etme ve enformasyonun bütünlüğü ile bağımsız medya kuruluşlarının küresel ölçekte korunması için işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

