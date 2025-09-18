HTŞ'nin bakanı yaptırımlar için ABD'ye gidiyor: Washington’dan Şam’a IŞİD şartı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Suriye’deki geçici HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı el Şeybani, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması konusunda görüşmeler yapmak üzere Washington'u ziyaret ediyor. Gelişmeyi milletvekilleri ve ABD'li yetkililer açıkladı. Kongre üyeleri yaptırımların kaldırılması karşılığına HTŞ yönetiminin IŞİD'e karşı koalisyona katılmasını talep ediyor.

Bu, 25 yıldan fazla bir süredir Suriye dışişleri bakanının Washington'a yaptığı ilk ziyaret.

Ziyaret, ABD'nin İsrail ve Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması sağlanması için arabuluculuk çabaları sürerken gerçekleşiyor.

Senatör Lindsey Graham ABD merkezli Axios'a perşembe günü diğer birkaç senatörle birlikte Şeybani ile “Sezar yaptırımlarının” kalıcı olarak kaldırılması konusunu görüşmeyi beklediğini söyledi.

ESAD DÖNEMİ YAPTIRIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

İşkence kurbanlarının fotoğraflarını kaçıran Suriyeli bir askerin adını taşıyan “Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası”, Haziran 2020'de yürürlüğe giren bir ABD yasası.

Yasa, Esad rejimini ve özellikle enerji, inşaat ve finans gibi sektörlerde bu rejimle iş yapan herkesi hedef alan yaptırımlara olanak sağlıyordu.

Trump yönetimi bu yaptırımlar için geçici muafiyetler yayımladı, ancak yalnızca Kongre bu muafiyetleri iptal etmek için oy kullanabilir.

HTŞ'NİN IŞİD KARŞITI KOALİSYONA KATILMASI İSTENECEK

Graham, bu adımı destekleyebilmesi için Suriye'nin IŞİD'e karşı koalisyona resmi olarak katılmasını ve İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşması yolunda ilerlemesini istediğini söyledi.

Cuma günü Şeybani’nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi bekleniyor.

Şam’daki Dışişleri Bakanı, İsrail ile ülkeler arasında yeni bir güvenlik anlaşması yapılması önerisini görüşmek üzere İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüşmelerde bulunduğu Londra'dan ayrılıyor.

Toplantı hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Şeybani ve Dermer'in ABD'li elçi Tom Barrack'ın arabuluculuğunda beş saat süren bir görüşme yaptıklarını ve Suriye'nin yanıtını tartıştıklarını söyledi.

İSRAİL VE HTŞ ANLAŞMAK ÜZERE

Konuyla ilgili bir kaynak, Londra'daki görüşmelerin olası bir anlaşma yolunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Suriye hükümetinden bir kaynak Al-Jazeera'ya, Şeybani'nin Dermer'e bölgesel güvenliğin ancak Suriye'nin egemenliği ve bağımsızlığına saygı gösterilerek sağlanabileceğini vurguladığını söyledi.

Kaynak, Suriye'nin karşı teklifinde İsrail'in geçen aralık ayında Esad rejiminin çöküşünden sonra işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin şart koşulduğunu söyledi.

Suriye'nin karşı teklifinde ayrıca, iki ülke arasındaki tampon bölgeye BM gözlemci gücünün yeniden konuşlandırılması öngörülüyor.

