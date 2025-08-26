209 Diplomattan Çağrı: Gazze'deki hastane saldırısı soruşturulsun

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Thameen Al-Kheetan Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze’de öldürülen gazeteci sayısının, medya çalışanlarının hedef alınmasına dair pek çok soru işareti doğurduğunu belirtti ve “Adaletin sağlanması gerekiyor” dedi.

BM Sözcüsü, İsrail’in soruşturmasının gerçekten sonuç vermesi gerektiğini belirterek, “İsrail yetkilileri daha önce de benzer ölümlerle ilgili soruşturmalar açıkladı… Henüz sonuç ya da hesap verilebilirlik görmedik. Bu soruşturmaların sonuçlanmasını ve adaletin sağlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Bu ay Silahlı Şiddete Karşı Eylem (Action on Armed Violence - AOAV) tarafından yayımlanan bir rapora göre, İsrail’in Gazze’de işlenen savaş suçlarıyla ilgili açtığı soruşturmaların yüzde 88’i kapatıldı ya da sonuçsuz bırakıldı. Sonuçsuz kalanlar arasında, Şubat 2024’te Gazze’de un alabilmek için sırada bekleyen 112 Filistinlinin öldürülmesi ve Mayıs 2024'te çadırlarında uyuyan 45 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısı da bulunuyor.

AOAV araştırmacıları, bu istatistiklerin, İsrail’in ağır ihlallerle ilgili vakaların büyük çoğunluğunda bir cezasızlık modeli oluşturmaya çalıştığını gösterdiğini belirtti.

Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi de sistematik bir hal aldı. Uluslararası medyanın girişinin İsrail tarafından yasaklandığı Gazze, şu an dünyada gazeteciler için en ölümcül bölge olarak görülüyor. Medyaya uygulanan yasak nedeniyle Gazze’ye ilişkin haberlerin dolaşıma girmesinde Filistinli yerel gazeteciler başat rol oynuyor. BM Sözcüsüne göre son 22 ayda Gazze’de en az 247 Filistinli gazeteci öldürüldü.

Öte yandan Gazze savaşı gazeteciler açısından kayıtlara geçen en ölümcül çatışma oldu. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Vietnam Savaşı, Yugoslavya savaşları ve Afganistan’daki ABD savaşı dahil olmak üzere tüm bu savaşlarda öldürülen toplam gazeteciden daha fazlası Gazze savaşında hayatını kaybetti.

Gazze’de 22 aydır süren savaşta İsrail, hastaneleri sık sık hedef aldı. Dünya Sağlık Örgütü, nisan ayında yayımladığı raporda Gazze’deki 36 hastaneden 33’ünün hasar gördüğünü açıkladı. İsrail, Hamas’ın hastane altyapısına yerleştiğini iddia etse de bu yönde hala ikna edici bir kanıt sunabilmiş değil.

Son olarak dün hedef alınan Nasır Hastanesi’ne saldırıyla ilgili İsrail Başbakanlık Ofisince yapılan açıklamada “trajik bir kaza” olduğu ileri sürüldü ve ordunun soruşturma başlattığı duyuruldu.

209 AVRUPALI DİPLOMATTAN ÇAĞRI

İsrail’in dünkü hastane saldırısı uluslararası kamuoyunda büyük öfkeye yol açtı. 209 eski AB büyükelçisi ve üst düzey diplomatı da kamuya açık bir mektup yayımlayarak, Gazze’deki savaş ve Batı Şeria’daki yasa dışı uygulamalar karşısında acil eylem çağrısında bulundu. Diplomatlar AB ülkelerinin, uluslararası hukuku korumak amacıyla tek taraflı adımlar atması gerektiğini belirttiler.

Önerilen adımlar arasında İsrail’e silah ihracat lisanslarının askıya alınması, yasa dışı eylemlere ortak İsrailli kuruluşlarla projelerin finanse edilmemesi ve hakkında dava açılmış İsrailli ve Filistinli savaş suçluların ülkelerine girişte yargılanması yer aldı.

İsrail, Nasır Hastanesi’ne yönelik saldırısının ardından da Gazze’deki saldırılarını sürdürdü. Sağlık yetkililerine göre dün gece ve bugün düzenlenen saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bombardıman nedeniyle binlerce kişi Gazze şehrinden kaçmak zorunda kaldı.

Hamas son ateşkes teklifini arabuluculara iletti, ancak İsrail henüz yanıt vermedi. İsrail medyası, hükümetin teklifi kabul etme olasılığının düşük olduğunu; bunun yerine esirlerin serbest bırakılacağı ve Hamas’ın Gazze’den sürüleceği kapsamlı bir anlaşma istediğini belirtiyor.

İsrail’de de savaşın son bulması için eylemler sürüyor. Protestocular bugün savaş esirlerinin fotoğrafları taşıyarak gerçekleştirdikleri eylemde savaşa son verilmesini talep etti. Protestocular, savaşın devam etmesinin Gazze’de tutulan esirlerin hayatını daha da tehlikeye attığını söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in 22 aydır sürdürdüğü savaşta 62 binden fazla Filistinli öldürüldü.