2026 Pulitzer Ödülü sahipleri açıklandı

Gazete, dergi, internet haberciliği, edebiyat ve müzik gibi dallarda verilen Pulitzer Ödülleri’nde bu yıl gazetecilik alanında ABD’deki silahlı saldırıları konu alan çalışmalar dikkat çekti.

GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ

“Flaş Haber” ödülü, Minneapolis’te bir Katolik okulunda düzenlenen ve iki çocuğun ölümüne, 17 çocuğun yaralanmasına yol açan saldırıyı haberleştiren The Minnesota Star Tribune’e verildi. New York Times, hükümetin belirli kişilerle maddi ilişkisini araştırdığı haberiyle “Araştırmacı Gazetecilik”; tarih ve kişisel deneyimlerden yola çıkarak baskı, aidiyet ve sürgün temalarını işlediği yazısıyla “Düşünce Yazısı”; İsrail’in Gazze’de yarattığı yıkım ve açlığı gösteren fotoğrafıyla “Flaş Haber Fotoğrafçılığı” dallarında üç ödül kazandı.

KAMU HİZMETİ VE DİĞER ÖDÜLLER

“Kamu Hizmeti” ödülü, Trump yönetiminin federal kurumlardaki yeniden yapılanma süreci ile bakanlıklardaki kesintilerin insani etkilerini ele alan The Washington Post’a verildi. Reuters, ABD Başkanı’nın yürütme yetkisini genişletme çabalarını haberleştirmesiyle “Ulusal Habercilik” dalında ödül aldı. Associated Press, Silikon Vadisi’nden çıkıp dünyaya yayılan kitlesel gözetim araçlarına dair küresel araştırmasıyla “Uluslararası Habercilik” ödülünün sahibi oldu. San Francisco Chronicle ise “Açıklayıcı Habercilik” dalında, sigorta şirketlerinin yangın mağdurlarına düşük tazminat ödemesini ortaya koyan “Burned” serisiyle ödüle layık görüldü.

EDEBİYAT VE MÜZİK ÖDÜLLERİ

Edebiyat, drama ve müzik dallarında da ödüller sahiplerini buldu. “Kurgu” dalında Daniel Kraus’un “Angel Down”, “Drama” dalında Bess Wohl’un “Liberation”, “Tarih” dalında Jill Lepore’un “We the People: A History of the U.S. Constitution”, “Biyografi” dalında Amanda Vaill’in “Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution”, “Anı veya Otobiyografi” dalında Yiyun Li’nin “Things in Nature Merely Grow”, “Şiir” dalında Juliana Spahr’ın “Ars Poeticas”, “Genel Kurgu Dışı” dalında Brian Goldstone’un “There Is No Place for Us: Working and Homeless in America” ve “Müzik” dalında Gabriela Lena Frank’in “Picaflor: A Future Myth” adlı eserleri ödüle değer görüldü.

PULITZER ÖDÜLLERİ HAKKINDA

Pulitzer Ödülleri, Macaristan doğumlu yayıncı Joseph Pulitzer’in vasiyetiyle 1917’den beri gazetecilik ve medya alanında özgün çalışmaları teşvik etmek amacıyla veriliyor. Kazananlar, Columbia Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tarafından oluşturulan jüri tarafından belirleniyor.

