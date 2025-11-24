20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde eski Libya Lider Muammer Kaddafi ile seçim kampanyası fonu oluşturduğu öne sürülen Nicolas Sarkozy, 21 Ekim'de tutuklanarak cezaveine gönderilmişti.
Başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'nden 20 gün sonra 11 Kasım'da tahliye olan eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, mahpus günleri kitap haline getirdi.
SARKOZY'NİN 20 GÜNLÜK CEZAEVİ ANILARI KİTAP OLDU
Sarkozy'nin 20 günlük cezaevi sürecini anlattığı 'Bir Mahkûmun Güncesi' isimli anı kitabı 10 Aralık'ta raflarda olacak.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy serbest bırakıldı
Sağcı milyarder Vincent Boller'nin sahibi olduğu Fayard yayınevinden çıkacak 216 sayfalık kitabın tanıtım metninde Sarkozy'nin şu ifadelerine yer verildi:
- "Hapishanede görülecek hiçbir şey yok, yapılacak hiçbir şey yok. La Santé'de olmayan sessizliği unutuyorum; orada duyulacak çok şey var. Ne yazık ki orada gürültü sürekli. Ama tıpkı çölde olduğu gibi, hapishanede de içsel yaşam güçleniyor."
« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025