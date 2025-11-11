Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy serbest bırakıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 21 Ekim'de 2007'deki seçim kampanyasında Libya lideri Muammer Kaddafi'den gelen yasadışı fonu kullanmaktan yargılanıp girdiği cezavinden tahliye edildi.

Avukatları hapse atılan Sarkozy'nin Mart ayında yapılacak temyiz duruşmasına dek serbest kalması için başvuru yapmıştı.

Sarkozy'nun akşam saatlerinde kaldığı La Sante Hapishanesi'nden bırakıldı.

DURUŞMAYA VİDEO BAĞLANTISIYLA KATILDI

Video bağlantısıyla Paris'te görülen duruşmaya katılan Sarkozy, kaldığı tecrit hücresinde geçirdiği zamanı "zorlu" ve "kabus gibi" sözleriyle tanımladı.

Savcı Damien Brunet, Sarkozy'nin serbest bırakılması isteğinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi, ancak Sarkozy'nin "Libya Dosyası" diye adlandırılan davadaki diğer tanıklarla temas etmemesi gerektiğini kaydetti.

Suçlamaları reddeden Sarmozy asla Kaddafi'den para almak gibi "delice bir fikre" kapılmadığını ve "yapmadığı bir şeyi de asla kabul etmeyeceğini" belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı ayrıca hapiste geçirdiği süreyi "katlanılır" kılan hapishane görevlilerine de teşekkür etti ve "Müstesna bir insanlık gösterdiler" dedi.

5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.