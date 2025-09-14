2 günde 3 tren kazası! Sabotaj araştırılıyor

2 günde 3 tren kazası! Sabotaj araştırılıyor
Yayınlanma:
Cumartesi günü patlayıcı cihaz sebebiyle Oryol’da 3 kişinin ölmesinin ardından Rusya'nın batısındaki Leningrad bölgesinin farklı bölgelerinde iki tren pazar günü erken saatlerde raydan çıktı. Bölge valisi, kazada bir tren makinistinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazalar, cumartesi günü geç saatlerde Rusya'nın batısındaki Oryol bölgesinde bir demiryolu hattında patlayıcı cihazın patlaması sonucu üç kişinin hayatını kaybetmesinden birkaç saat sonra meydana geldi.

Meksika'da feci kaza: Tren 2 katlı otobüsü ikiye ayırdıMeksika'da feci kaza: Tren 2 katlı otobüsü ikiye ayırdı

KURTARMA EKİPLERİ ALANDA

Vali Alexander Drozdenko, Telegram'da “Leningrad'ın Gatchina bölgesindeki Semrino istasyonu yakınlarında tek bir dizel lokomotifin raydan çıkmasının ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Tren makinisti hayatını kaybetti. Kabinde sıkışmış haldeydi ve kurtarıldıktan sonra ambulans içinde hayatını kaybetti."

OLASI SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Daha önceki bir gönderisinde, 15 boş tank vagonu taşıyan bir yük treninin daha güneydeki bir demiryolu hattında raydan çıktığını, ancak can kaybı olmadığını belirtti.

“Soruşturmacılar olası bir sabotaj ihtimalini araştırıyor” diye ekledi.

Yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 33 yaralıYolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 33 yaralı

KİEV SORUMLULUK ÜSTLENMİYOR

Rusya'nın demiryolu ağı, yetkililerin Ukrayna sabotajı olarak nitelendirdiği raydan çıkma, patlama ve yangınlarla defalarca sarsıldı.

Kiev genellikle bu saldırıların sorumluluğunu üstlenmiyor, ancak Rusya'nın tren ağını Ukrayna'da savaşan kuvvetlerine asker ve yakıt taşımak için kullandığını öne sürüyor ve saldırıları memnuniyetle karşılıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Dünya
Trump’tan Soros’a karşı flaş çağrı
Trump’tan Soros’a karşı flaş çağrı
Suikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacak
Suikast ABD’yi sarsmıştı: Anmaya Trump da katılacak