2 günde 3 tren kazası! Sabotaj araştırılıyor

Kazalar, cumartesi günü geç saatlerde Rusya'nın batısındaki Oryol bölgesinde bir demiryolu hattında patlayıcı cihazın patlaması sonucu üç kişinin hayatını kaybetmesinden birkaç saat sonra meydana geldi.

KURTARMA EKİPLERİ ALANDA

Vali Alexander Drozdenko, Telegram'da “Leningrad'ın Gatchina bölgesindeki Semrino istasyonu yakınlarında tek bir dizel lokomotifin raydan çıkmasının ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Tren makinisti hayatını kaybetti. Kabinde sıkışmış haldeydi ve kurtarıldıktan sonra ambulans içinde hayatını kaybetti."

OLASI SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Daha önceki bir gönderisinde, 15 boş tank vagonu taşıyan bir yük treninin daha güneydeki bir demiryolu hattında raydan çıktığını, ancak can kaybı olmadığını belirtti.

“Soruşturmacılar olası bir sabotaj ihtimalini araştırıyor” diye ekledi.

KİEV SORUMLULUK ÜSTLENMİYOR

Rusya'nın demiryolu ağı, yetkililerin Ukrayna sabotajı olarak nitelendirdiği raydan çıkma, patlama ve yangınlarla defalarca sarsıldı.

Kiev genellikle bu saldırıların sorumluluğunu üstlenmiyor, ancak Rusya'nın tren ağını Ukrayna'da savaşan kuvvetlerine asker ve yakıt taşımak için kullandığını öne sürüyor ve saldırıları memnuniyetle karşılıyor.