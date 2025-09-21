2 ay süre verildi: ABD gözaltılara başlayacağı tarihi açıkladı

2 ay süre verildi: ABD gözaltılara başlayacağı tarihi açıkladı
Yayınlanma:
ABD, ülkedeki güvenlik durumunun dönmelerine engel olmadığı gerekçesiyle ülkedeki Suriye vatandaşlarının geçici koruma statüsünü kaldırdığını açıkladı ve ülkeyi terk etmek için 60 gün süre verdi.

ABD, Suriye vatandaşları için geçici koruma statüsünü kaldırdığını ve ülkeden ayrılmaları için 60 gün süre verdiğini duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından, Suriyelilere verilen geçici koruma statüsüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

‘ULUSAL ÇIKARLARIMIZA AYKIRI’

Açıklamada, İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin'in "Suriye'deki koşullar, artık vatandaşlarının ülkelerine dönmesini engellemiyor. Suriye, yaklaşık 20 yıldır terörizm ve aşırılığın yuvası oldu ve Suriyelilerin ülkemizde kalmasına izin vermek ulusal çıkarlarımıza aykırıdır" görüşüne yer verildi.

ABD vizesinde kriz yaratan düzenleme: Beyaz Saray detayları resmen açıkladı

Suriye vatandaşlarına ABD'den ayrılarak ülkelerine dönmeleri için 60 gün süre verildiği belirtilen açıklamada, bu kişilere ilgili kurumlara başvurmaları durumunda ücretsiz uçak bileti, 1000 dolar nakit avans ve gelecekte olası yasal göç için fırsat sağlama olanaklarının sunulacağı kaydedildi.

GİTMEYENLERE GÖZALTI TEHDİDİ

Açıklamada, 60 gün dolduktan sonra, geçici koruma kapsamında kabul edilen ve gönüllü sınır dışı işlemlerine başlamamış tüm Suriye vatandaşlarının gözaltına alınacağı ve sınır dışı edilecekleri uyarısında bulunularak, bu kişilerin ABD'ye dönmelerine müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

