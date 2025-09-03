16 yaşından küçüklere yasaklanıyor

Hükümet tarafından çarşamba günü açıklanan plana göre İngiltere’de yüksek kafeinli enerji içeceklerinin 16 yaşın altındaki gençlere satışı yasaklanacak.

Sağlık Bakanı Wes Streeting yaptığı açıklamada, “Mağazaların bu içecekleri çocuklara satmasını engelleyerek, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve mutlu olması için temel oluşturmaya yardımcı oluyoruz” dedi.

Hükümete göre, İngiltere'de 13-16 yaş grubundaki çocukların üçte birinin enerji içecekleri tükettiği düşünülüyor. Bu içeceklerin bazıları iki fincan kahveden daha fazla kafein içeriyor.

12 HAFTALIK DENEME SÜRECİ

Streeting, “Çocukların vücutlarında her gün çift espresso eşdeğeri bir madde varken okulda başarılı olmalarını nasıl bekleyebiliriz?” dedi.

“Ebeveynlerin ve öğretmenlerin endişelerini dikkate alarak, sağlıksızlık ve düşük eğitim başarısının temel nedenlerini doğrudan ele alıyoruz.”

12 haftalık bir deneme süreci kapsamında uzmanlar, halk, perakendeciler ve üreticilerden sürece ilişkin bulgular toplanacak.

HALİHAZIRDA UYARI BULUNUYORDU

Mevcut kurallara göre, litre başına 150 mg'dan fazla kafein içeren tüm içeceklerin üzerinde, çocuklara tavsiye edilmediğini belirten bir uyarı etiketi bulunması gerekiyor.

Streeting, “Enerji içecekleri zararsız görünebilir, ancak günümüz çocuklarının uykusu, konsantrasyonu ve sağlığı bu içeceklerden etkilenirken, yüksek şeker içeren versiyonları dişlerine zarar veriyor ve obeziteye katkıda bulunuyor” dedi.

